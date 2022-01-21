МЮ выбыл из гонки за Холанда так как считает, что есть только один фаворит в борьбе за игрока

Норвежец сменит клуб летом

Эрлинг Холанд / фото - BVB

«Манчестер Юнайтед» больше не будет бороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает ESPN.

В английском клубе будут следить за другими вариантами усиления атаки так как считают, что не смогут выиграть конкуренцию за нападающего.

Боссам «дьяволов» стало известно, что норвежец хочет стать игроком мадридского «Реала».

«Манчестер Сити» готов предложить более выгодные финансовые условия, чем «сливочные», но все будет зависеть от желания самого игрока.

Ранее сообщалось, что летом в контракте 21-летнего форварда с «Боруссией» активируется пункт, по которому его смогут выкупить за 75 миллионов евро.

Но в общей сложности, трансфер Холанда обойдется «Реалу» в 350 миллионов евро.