МЮ выиграл в первом матче без Сульшера. Пострадал «Вильярреал» в ЛЧ

Манкунианцы обеспечили себе 1-е место в группе

Фото: Twitter МЮ

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Вильярреал» принимал «Манчестер Юнайтед».

Матч был равным и шел к ничьей, но в концовке встречи класс МЮ сделал свое дело. Сначала за МЮ отличился Роналду. А на последних минутах забил Джейдон Санчо. Это его первый гол в МЮ.

В турнирной таблице своей группы МЮ набирает 10 очков и обеспечивает себе 1-е место.

Лига чемпионов, 5-й тур

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» 0:2

Голы: Роналду, 78, Санчо, 90

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Раба, 79), Пино (Чуквуэзе, 73), Мойсес Гомес (Диа, 85), Капу, Парехо, Тригерос (Альберто Морено, 73), Данджума.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66), Мактомини, Санчо (Мата, 90), Роналду (Матич, 90), Марсьяль (Рэшфорд, 66).

Предупреждения: Пино (33), ван де Бек (41).

Обзор матча: