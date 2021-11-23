МЮ выиграл в первом матче без Сульшера. Пострадал «Вильярреал» в ЛЧ
В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Вильярреал» принимал «Манчестер Юнайтед».
Матч был равным и шел к ничьей, но в концовке встречи класс МЮ сделал свое дело. Сначала за МЮ отличился Роналду. А на последних минутах забил Джейдон Санчо. Это его первый гол в МЮ.
В турнирной таблице своей группы МЮ набирает 10 очков и обеспечивает себе 1-е место.
Лига чемпионов, 5-й тур
«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» 0:2
Голы: Роналду, 78, Санчо, 90
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Раба, 79), Пино (Чуквуэзе, 73), Мойсес Гомес (Диа, 85), Капу, Парехо, Тригерос (Альберто Морено, 73), Данджума.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66), Мактомини, Санчо (Мата, 90), Роналду (Матич, 90), Марсьяль (Рэшфорд, 66).
Предупреждения: Пино (33), ван де Бек (41).
Обзор матча:
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