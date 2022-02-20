МЮ за две минуты упустил преимущество в два мяча, но вырвал победу над «Лидсом»

Сумасшедший матч позволил «красным дьяволам» оторваться от «Вест Хэма» Ярмоленко

Фото - МЮ

В 26-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лидс».

Еще до перерыва «красные дьяволы» обеспечили себе преимущество в два мяча. Отличились Магуайр и Бруну Фернандеш.

Однако в начале второго тайма команда его растеряла. В течение двух минут забили Родриго и Рафинья.

Но все же праздновать победу было суждено манкунианцам. Три пункта принесли Фред и Эланга.

«Манчестер Юнайтед» оторвался от «Вест Хэма» в борьбе за Лигу чемпионов на четыре очка. «Лидс» рискует уступить «Эвертону» Виталия Миколенко 15-ю строчку в турнирной таблице.

АПЛ, 26 тур

«Лидс» – «Манчестер Юнайтед» 2:4

Голы: Родриго, 53, Рафинья, 54 – Магуайр, 34, Бруну Фернандеш, 45+5, Фред, 70, Эланга, 89

«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Льоренте (Гелхардт, 46), Стрейк, Даллас, Кох (Фирпо, 31), Форшоу, Клих, Харрисон (Рафинья, 46), Родриго, Джеймс.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Фред, 67), Лингард (Эланга, 67), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду (Варан, 85), Санчо.

Стрейк, Эйлинг, Форшоу, Рафинья, Фирпо, Клих – Роналду, Мактомини, Шоу