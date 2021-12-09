Хавбек «Бенфики»: «Только сильная команда могла выйти из группы с «Динамо», «Баварией» и «Барселоной»
Мюллер: «Барселона» сейчас не может справиться с интенсивностью футбола на топ-уровне»
«Бавария» разгромила каталонцев во 2-й раз
18:45
Томас Мюллер / Фото: Twitter
Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался о победе над «Барселоной» (3:0) в 6-м туре Лиги чемпионов. Слова нападающего приводит ESPN.
«Мы правда старались сделать игру более интенсивной, потому что, как по мне, мы в этом плане сильно отличаемся от «Барселоны», по крайней мере, в ее нынешнем состоянии.
Я не думаю, что они могут справиться с такой интенсивностью. Технически у них есть все, у них также хорошие игроки, в этом нет сомнений, но мы можем обеспечить такую интенсивность как во владении, так и без мяча. Не думаю, что они могут справиться с интенсивностью футбола топ-уровня».
«Бавария» набрала максимум – 18 очков в группе и вышла в плей-офф ЛЧ с 1-го места, «Барселона» заняла 3-ю строчку и отправилась в Лигу Европы.
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