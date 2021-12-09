Мюллер: «Барселона» сейчас не может справиться с интенсивностью футбола на топ-уровне»

Томас Мюллер / Фото: Twitter

Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался о победе над «Барселоной» (3:0) в 6-м туре Лиги чемпионов. Слова нападающего приводит ESPN.

Я не думаю, что они могут справиться с такой интенсивностью. Технически у них есть все, у них также хорошие игроки, в этом нет сомнений, но мы можем обеспечить такую интенсивность как во владении, так и без мяча. Не думаю, что они могут справиться с интенсивностью футбола топ-уровня».