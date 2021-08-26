Мюллер: «Я мог подарить целой футбольной нации экстаз»
Мюллер: «Когда я думаю о Киеве, мне в голову сразу приходит тот великий гол Марио Баслера»
Полузащитник «Баварии» – о результатах жеребьевки Лиги чемпионов
22:55
Тома Мюллер / Фото - bavarianfootballworksХавбек «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями после результатов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Цитирует слова Мюллера официальный сайт мюнхенцев.
«Нам попались трое традиционных участников Лиги чемпионов. С нетерпением жду встречи с этими командами, которые могут играть в хороший футбол. «Барселона» до сих пор помнит 1/4 финала 2020 года. Это был отличный опыт для «Баварии». Также мы должны быть начеку с «Бенфикой» и «Динамо». Когда я думаю о Киеве, мне в голову сразу приходит тот великий гол Марио Баслера в полуфинале 1999 года, который вывел нас в финал».
Напомним, «Динамо» попало в корзину 4. Соперниками киевлян по группе Е будут «Бавария», «Барселона» и «Бенфика».
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов сезона-2021/22.
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