Мюллер: «Месси выиграл «Золотой мяч», потому что победителя определяют голосованием журналистов»

Томас Мюллер / Фото: Eurosport

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался об итогах голосования за «Золотой мяч» в 2021-м году. Форварда цитирует Goal.

Но у нас в Мюнхене другое мнение, потому что мы каждый день видим, как играет и забивает Роберт Левандовски. А в Египте многие считают Салаха лучшим, это нормально.

Я могу это понять, потому что все хотят, чтобы победил представитель их страны или команды. То же самое относится и к южноамериканским болельщикам и журналистам, которые видели Месси на Кубке Америки.

У каждого есть любимый игрок, но в футболе главное не индивидуальные призы, а то, что происходит на поле».