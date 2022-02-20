Левандовски: «Не пердставляю, что Мбаппе и Холанд будут доминировать в футболе, как Месси и Роналду»
Мюллер: «Месси выиграл «Золотой мяч», потому что победителя определяют голосованием журналистов»
Форвард «Баварии» считает, что у каждого есть свое мнение на этот счет
13:40
Томас Мюллер / Фото: Eurosport
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался об итогах голосования за «Золотой мяч» в 2021-м году. Форварда цитирует Goal.
«Мы знаем, что победителя определяют голосованием журналистов. Кто набрал больше голосов, тот побеждает. Поэтому победил Месси.
Но у нас в Мюнхене другое мнение, потому что мы каждый день видим, как играет и забивает Роберт Левандовски. А в Египте многие считают Салаха лучшим, это нормально.
Я могу это понять, потому что все хотят, чтобы победил представитель их страны или команды. То же самое относится и к южноамериканским болельщикам и журналистам, которые видели Месси на Кубке Америки.
У каждого есть любимый игрок, но в футболе главное не индивидуальные призы, а то, что происходит на поле».
Ранее форвард «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что приз лучшему игроку года от FIFA ценее, чем «Золотой мяч».
Комментарии 0