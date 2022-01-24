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Мюллер: «Наконец-то мы смогли провести матч без гола Левандовски»

Форвард «Баварии» подколол звездного одноклубника
Футбол Бундеслига (Германия)
09:30
Мюллер: «Наконец-то мы смогли провести матч без гола Левандовски»
Левандовски и Мюллер / Фото: Bild

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подколол партнера по команде Роберта Левандовски после победы над «Гертой» (4:1) в Бундеслиге. Его цитирует Bild. Отметим, что Левандовски не сумел забить в этом матче впервые за 5 игр.

«Мы рады, что наконец-то смогли провести матч без гола Левандовски».

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» лидирует, имея 49 очков.

Петр Приходько
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Теги

Бавария Роберт Левандовски Томас Мюллер

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