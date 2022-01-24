Левандовски побил выдающийся рекорд Мюллера в Бундеслиге
Мюллер: «Наконец-то мы смогли провести матч без гола Левандовски»
Форвард «Баварии» подколол звездного одноклубника
09:30
Левандовски и Мюллер / Фото: Bild
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подколол партнера по команде Роберта Левандовски после победы над «Гертой» (4:1) в Бундеслиге. Его цитирует Bild. Отметим, что Левандовски не сумел забить в этом матче впервые за 5 игр.
«Мы рады, что наконец-то смогли провести матч без гола Левандовски».
В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» лидирует, имея 49 очков.