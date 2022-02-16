«Этого не случалось давно». Нагельсманн – о непривычном аспекте матча с «Зальцбургом»
Мюллер – о «Зальцбурге»: «Нужно иметь уровень, чтобы выйти в 1/8 финала ЛЧ»
Лидер «Баварии» высказался о противостоянии с австрийским клубом
19:37
Томас Мюллер / Фото - Bild
Футболист «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов с «Зальцбургом». Слова немца передает пресс-служба UEFA.
«Зальцбург» здорово проявил себя в последние годы, в том числе и в Лиге чемпионов. В австрийском футболе они давно задают стандарты. Чтобы выйти в 1/8 финала, нужно иметь определенный уровень мастерства и показать его в нескольких матчей. Так что мы хорошо понимаем силу соперника.
Мы, естественно, должны показать свои сильные качества на поле. Начинается очень важный этап сезона. Лига чемпионов – невероятно важный для нас турнир. Все хотят играть с сильнейшими командами Европы и быть среди лучших.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 16 февраля, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Зальцбург» – «Бавария». Начало – в 22:00.
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