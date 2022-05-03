Мюллер продовжив контракт з «Баварією» до 2024-го року

Томас знаходиться в клубі вже 22 роки, з яких 15 у дорослому футболі

32-річний нападник мюнхенської «Баварії» Томас Мюллер продовжив контракт з клубом на два роки. Про це повідомила прес-служба клубу.

Нова угода клуба з футболістом розрахована до 30 червня 2024 року. Зазначимо, що Мюллер у складі «Баварії» провів 624 матчі. Цього сезону у 30 іграх Бундесліги у нападника 7 голів та 17 гольових передач. Зазначимо, що Мюллер у складі «Баварії» провів 624 матчі. Цього сезону у 30 іграх Бундесліги у нападника 7 голів та 17 гольових передач.

Карен Агабекян