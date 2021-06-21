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Мюллер пропустит решающий матч группового этапа Евро-2020

Глубина состава немцев поможет компенсировать потерю
Футбол Евро-2020
14:40
Мюллер пропустит решающий матч группового этапа Евро-2020
Томас Мюллер / фото - Twitter

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер пропустит матч с Венгрией из-за повреждения, сообщает издание Bild.

Футболист получил капсульную травму колена и не сможет помочь команде в ближайшем матче. Если немцы выйдут в следующий этап, то Мюллер также может не сыграть и в первом матче плей-офф.

Тем не менее, у немцев точно найдется кем его заменить. На позиции Томаса вполне могут сыграть Лерой Сане, Леон Горецка и даже Тимо Вернер.

В первых двух матчах сборная Германии набрала три очка, команда Йоахима Лева занимает второе место в группе, обходя Португалию по дополнительным показателям.

Напомним, тренер немцев прокомментировал победу над Португалией.

Павел Харченко
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Теги

Томас Мюллер сборная Германии (футбол) Йоахим Лев

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