Моутиньо: «Португалии порой не удавалось сдерживать сборную Германии»
Мюллер пропустит решающий матч группового этапа Евро-2020
Глубина состава немцев поможет компенсировать потерю
Томас Мюллер / фото - Twitter
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер пропустит матч с Венгрией из-за повреждения, сообщает издание Bild.
Футболист получил капсульную травму колена и не сможет помочь команде в ближайшем матче. Если немцы выйдут в следующий этап, то Мюллер также может не сыграть и в первом матче плей-офф.
Тем не менее, у немцев точно найдется кем его заменить. На позиции Томаса вполне могут сыграть Лерой Сане, Леон Горецка и даже Тимо Вернер.
В первых двух матчах сборная Германии набрала три очка, команда Йоахима Лева занимает второе место в группе, обходя Португалию по дополнительным показателям.
Напомним, тренер немцев прокомментировал победу над Португалией.