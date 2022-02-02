Мюллер: «В последнее время дела в немецком футболе идут не очень хорошо»

Форвард «Баварии» высказался о конкурентоспособности Бундеслиги

Томас Мюллер / Фото: Eurosport

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о положении немецкого футбола. Его цитирует Bild.

«Немецкий футбол сейчас не на вершине, потому что в последнее время дела в Бундеслиге идут не очень хорошо. Наша победа в Лиге чемпионов в 2020 году – это, скорее, исключение».

Напомним, последний раз «Бавария» не становилась чемпионом Германии в 2012-м году, тогда трофей взяла дортмундская «Боруссия». После этого 9 лет подряд побеждала мюнхенская команда.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» лидирует и опережает ближайшего преследователя – «Боруссию» на 6 очков.