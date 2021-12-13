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На этот раз без конфузов. Повторная жеребьевка ЛЧ лишила нас противостояния Месси и Роналду

Ранее результаты процедуры были аннулированы из-за ряда ошибок
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:17
На этот раз без конфузов. Повторная жеребьевка ЛЧ лишила нас противостояния Месси и Роналду
Фото - Getty Images

UEFA провел повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Определились 8 пар данной стадии.

«Зальцбург» – «Бавария»
«Спортинг» – «Манчестер Сити»
«Бенфика» – «Аякс»
«Челси» – «Лилль»
«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»
«Вильярреал» – «Ювентус»
«Интер» – «Ливерпуль»
ПСЖ – «Реал»

Примечательно, что пара «Челси» – «Лилль» единственная, которая совпадает с первыми результатами. Кроме того, болельщиков лишили противостояния ПСЖ Лионеля Месси и МЮ Криштиану Роналду.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля 2022 года, а ответные пройдут 8/9 и 15/16 марта.

Напомним, результаты первой жеребьевки были аннулированы из-за технических ошибок организаторов.

Сергей Стаднюк
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