На этот раз без конфузов. Повторная жеребьевка ЛЧ лишила нас противостояния Месси и Роналду

Ранее результаты процедуры были аннулированы из-за ряда ошибок

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UEFA провел повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Определились 8 пар данной стадии.

«Зальцбург» – «Бавария»

«Спортинг» – «Манчестер Сити»

«Бенфика» – «Аякс»

«Челси» – «Лилль»

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»

«Вильярреал» – «Ювентус»

«Интер» – «Ливерпуль»

ПСЖ – «Реал»

Примечательно, что пара «Челси» – «Лилль» единственная, которая совпадает с первыми результатами. Кроме того, болельщиков лишили противостояния ПСЖ Лионеля Месси и МЮ Криштиану Роналду.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля 2022 года, а ответные пройдут 8/9 и 15/16 марта.

Напомним, результаты первой жеребьевки были аннулированы из-за технических ошибок организаторов.