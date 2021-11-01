Главный тренер «Металлиста-1925» назвал причины унизительного поражения от «Зари»
На этот раз без скандалов. «Металлист» уверенно обыграл «Альянс»
Пидлепенець оформил дубль
1 ноября 20:23
Фото: ФК Металлист
«Металлист» в матче 16-го тура Первой лиги не испытал проблем с «Альянсом».
Дубль в матче оформил Пидлепенец, забивший дважды во втором тайме. «Альянс» неплохо играл в конце первой половины, но остался без очков.
Первая лига. 16-й тур:
«Металлист» – «Альянс» 2:0
Голы: Пидлепенец, 74, 84
Напомним, в первом круге «Альянс» грозился сняться с Первой лиги после игры с харьковчанами.
На неделе «Металлист» пробился в четвертьфинал Кубка Украины.