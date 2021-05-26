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На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали перед финалом Лиги Европы

Инцидент произошел во вторник вечером около бара в Гданьске
Футбол Лига Европы UEFA
17:52
На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали перед финалом Лиги Европы
Фанаты Манчестер Юнайтед / фото - Getty Images

На болельщиков «Манчестер Юнайтед» было совершено нападение в Гданьске, где сегодня пройдет финальный матч Лиги Европы. Как сообщает The Guardian, инцидент произошел во вторник вечером около бара в польском городе.

«Сотрудники клуба помогали нескольким болельщикам «Юнайтед» в Гданьске вчера вечером и сегодня после инцидента, когда некоторые из наших болельщиков подверглись нападению у бара в городе».

Мэр Гданьска Александра Дулькевич осудила произошедшее и поприветствовала болельщиков английского клуба.

В финальном матче Лиги Европы МЮ сыграет против «Вильярреала».

Следите за матчем «Манчестер Юнайтед» – «Вильярреал» в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 26-го мая, в 22:00.

Напомним, защитник «Вильярреала» вернулся в общую группу перед финалом Лиги Европы.

Источник: sport24.ru Михаил Рыбак
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