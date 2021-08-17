У Петракова не будет сроков контракта с УАФ. Его назначат и.о. главного тренера
На Исполкоме УАФ обсуждали вопрос о назначении Реброва тренером сборной Украины
В организации пока не отказались от варианта с нынешним наставником «Аль-Айна»
20:23
Сергей Ребров / Фото - Футбол 24
В УАФ пока не отказались от кандидатуры Сергея Реброва на должность главного тренера сборной Украины.
На Исполкоме организации от 17 августа вновь обсуждался вопрос о назначении 47-летнего специалиста. Сообщается, что ясность в этом вопросе наступит в ближайшее время.
На данный момент Ребров не разорвал контракт с «Аль-Айном». Пока этого не произошло, основным кандидатом на пост остается Александр Петраков.
Ранее сообщалось, что специалист согласен работать в сборной до прихода Реброва.
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