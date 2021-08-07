В ПСЖ подтвердили наличие переговоров с Месси
На «Камп Ноу» состоится пресс-конференция Месси
Стала известна дата проведения мероприятия
17:19
Лионель Месси / Фото - Marca
Нападающий Лионель Месси проведет пресс-конференцию на «Камп Ноу». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Альфредо Мартинес.
Мероприятие состоится в воскресенье, 8 августа. Начало запланировано на полдень по местному времени (13:00 по Киеву).
Напомним, Месси покинул «Барселону». Сторонам не удалось подписать контракт из-за правил испанской Примеры.
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