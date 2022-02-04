На клубном чемпионате мира будет работать «робот-арбитр»

В том числе, на матчах «Челси»

Фото: FIFA

На клубном чемпионате мира FIFA опробует новую систему «робот-арбитр», сообщает Daily Mail.

По информации источника, «арбитр-робот» представляет собой 12 камер, которые закреплены в чаше стадиона.

Известно, что эта технология фиксирует офсайд за полсекунды. Она передает сигнал арбитрам VAR, которые в свою очередь передают его главному судье.

Технология будет применена и в матчах с участие «Челси» в том числе. Победитель Лиги чемпионов на клубном чемпионате мира начнет свой путь с полуфинала.

FIFA будет применять эту систему во время чемпионата мира в Катаре, если все сложится успешно.

Ранее стало известно, что FIFA разрешит играть на чемпионате мира Кристиану Эриксену, который во время Евро-2020 перенес сердечный приступ.