На Кубке Африки хотели возобновить матч спустя 40 минут после его окончания. Одна из сборных не вернулась на поле

Сборная Мали все же победила

Фото: AFP

Матч сборных Туниса и Мали на Кубке Африки хотели возобновить.

Уже сообщалось, что арбитр встречи дал финальный свисток этой игры за несколько секунд до конца официального времени матча.

Спустя 20 минут после конца встречи представители Конфедерации африканского футбола прервали пресс-конференцию главного тренера команды Мали Мохамеда Магассубы и объявили о том, что матч будет возобновлен с целью доиграть три минуты, сообщает The Athletic.

Встреча должна была возобновиться спустя 40 минут после свистка, однако футболисты Туниса на поле так и не появились.

Игроки Мали выждали определенное количество времени и финальный свисток был дан окончательно. Сборная Мали выиграла (1:0).

Также в матче арбитр дал два пенальти.