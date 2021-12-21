У форварда «Манчестер Юнайтед» есть условие для перехода в «Барселону»
На лидера «Лацио» положили глаз два европейских гранда
Контракт хавбека с «орлами» рассчитан до 2024 года
10:53
Сергей Милинкович-Савич / Фото: sempreinter.com
Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может уйти из Серии А.
Центральный полузащитник попал в сферу интересов ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». «Орлы» готовы отпустить игрока ближайшим летом за 70-80 миллионов евро, сообщает инсайдер в своем Twitter Николо Скира.
Соглашение серба с командой рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.
Напомним, что форвард МЮ близок к переходу в «Барселону».
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