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На лидера «Зари» претендует «серьезный клуб» из Украины

На Кочергина присутствует спрос на трансферном рынке
Футбол Украинская Премьер-лига
13:47
На лидера «Зари» претендует «серьезный клуб» из Украины
Владислав Кочергин / Фото - ФК Заря

Помимо «Венеции», на полузащитника «Зари» Владислава Кочергина есть и другие претенденты. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, хавбека не против заполучить «серьезный клуб» из Украины и один-два клуба из Европы. Имена претендентов не называются.

Согласно действующему контракту Кочегрина можно выкупить за 1,5 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в соглашении футболиста, которое истекает летом 2022 года.

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провел за «Зарю» во всех турнирах 33 матча. В них ему удалось отличиться 9 голами и 3 результативными передачами.

Ранее Кочергин заявил, что ничего не знает об интересе «Венеции».

Сергей Стаднюк
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Владислав Кочергин Заря

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