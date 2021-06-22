«Металоглобус» и другие. «Заря» определилась с соперниками на сборах
На лидера «Зари» претендует «серьезный клуб» из Украины
На Кочергина присутствует спрос на трансферном рынке
Владислав Кочергин / Фото - ФК Заря
Помимо «Венеции», на полузащитника «Зари» Владислава Кочергина есть и другие претенденты. Об этом сообщает «ТаТоТаке».
По информации источника, хавбека не против заполучить «серьезный клуб» из Украины и один-два клуба из Европы. Имена претендентов не называются.
Согласно действующему контракту Кочегрина можно выкупить за 1,5 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в соглашении футболиста, которое истекает летом 2022 года.
В прошедшем сезоне 25-летний игрок провел за «Зарю» во всех турнирах 33 матча. В них ему удалось отличиться 9 голами и 3 результативными передачами.
Ранее Кочергин заявил, что ничего не знает об интересе «Венеции».
Комментарии 0