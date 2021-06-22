На лидера «Зари» претендует «серьезный клуб» из Украины

На Кочергина присутствует спрос на трансферном рынке

Владислав Кочергин / Фото - ФК Заря

Помимо «Венеции», на полузащитника «Зари» Владислава Кочергина есть и другие претенденты. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, хавбека не против заполучить «серьезный клуб» из Украины и один-два клуба из Европы. Имена претендентов не называются.

Согласно действующему контракту Кочегрина можно выкупить за 1,5 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в соглашении футболиста, которое истекает летом 2022 года.

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провел за «Зарю» во всех турнирах 33 матча. В них ему удалось отличиться 9 голами и 3 результативными передачами.

Ранее Кочергин заявил, что ничего не знает об интересе «Венеции».