Срна: «Посмотрел 15 минут матча «Черноморец» – «Динамо» и убедился, что наши арендованные против нас играть не будут»
На матч «Динамо» – «Бавария» назначены турецкие арбитры
Игра состоится во вторник, 23-го ноября
21 ноября 15:35
Фото: UEFA
Стала известна бригада арбитров на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Баварией», сообщает пресс-служба UEFA.
Главный арбитр – Халил Мелер из Турции.
Его ассистенты – Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Четвертый арбитр – Арда Кардешлер. Арбитр VAR – Мете Калкаван из Турции, его ассистент – Абдулкадир Битиген.
Матч «Динамо» – «Бавария» состоится во вторник, 23 ноября. Начало – в 19:45.
У «Динамо» пока лишь 1 очко за 4 тура в групповом раунде Лиги чемпионов.
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