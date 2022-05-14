Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»
На матч «Рієка» – Україна вхід для українців буде безкоштовним
Відомо, які документи необхідні для проходу на стадіон
18:39
В УАФ повідомили, що українські вболівальники зможуть безкоштовно відвідати товариський матч національної збірної проти хорватської «Рієки».
Для отримання безкоштовного квитка необхідно прийти до каси стадіону та пред’явити паспорт громадянина/громадянки України або green pass, яка свідчить про те, що людина перебуває у Хорватії під тимчасовим захистом.
Матч пройде 18 травня на стадіоні «Руєвіца» в хорватському місті Рієка.
Нагадаємо, раніше Олексій Гуцуляк через травму залишив розташування збірної України.
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