На матч «Рієка» – Україна вхід для українців буде безкоштовним

Відомо, які документи необхідні для проходу на стадіон

В УАФ повідомили, що українські вболівальники зможуть безкоштовно відвідати товариський матч національної збірної проти хорватської «Рієки».

Для отримання безкоштовного квитка необхідно прийти до каси стадіону та пред’явити паспорт громадянина/громадянки України або green pass, яка свідчить про те, що людина перебуває у Хорватії під тимчасовим захистом.

Матч пройде 18 травня на стадіоні «Руєвіца» в хорватському місті Рієка.

Нагадаємо, раніше Олексій Гуцуляк через травму залишив розташування збірної України.