На матч Украина – Босния и Герцеговина болельщиков будут пускать по «паспортам»

Также будут проверять их температуру

Пресс-служба Арены Львов сообщила об условиях прохода на стадион болельщиков на матч отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Украины против Боснии и Герцеговины.



На текущий момент известно, что продажа билетов будет проходить онлайн. При этом, наличие распечатанного билета обязательно.

На входе на арену будут проверять температуру тела болельщиков и их документы.

Также в чаше стадиона фаны должны носить медицинские маски.

Напомним, сборная Украины сыграет во Львове с ограничением по количеству зрителей.