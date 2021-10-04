Сегодня сборная Украины по футзалу проведет контрольный матч с румынами
На матч Украина – Босния и Герцеговина болельщиков будут пускать по «паспортам»
Также будут проверять их температуру
21:08
Пресс-служба Арены Львов сообщила об условиях прохода на стадион болельщиков на матч отбора на чемпионат мира-2022 между сборными Украины против Боснии и Герцеговины.
На текущий момент известно, что продажа билетов будет проходить онлайн. При этом, наличие распечатанного билета обязательно.
На входе на арену будут проверять температуру тела болельщиков и их документы.
Также в чаше стадиона фаны должны носить медицинские маски.
Напомним, сборная Украины сыграет во Львове с ограничением по количеству зрителей.
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