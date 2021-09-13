Двое лидеров «Динамо» вернулись в общую группу перед матчем с «Бенфикой»
На матче «Динамо» – «Бенфика» ожидается более 40 тысяч зрителей
Киевляне сыграют с «орлами» в 1-м туре группового раунда ЛЧ
13 сентября 23:40
Фото: Sportarena
На матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой» ожидается более 40 тысяч зрителей.
Сообщается, что около 43 тысяч зрителей посетит игру в Киеве, на НСК «Олимпийский». Напомним, «Олимпийский» вмещает 70 тысяч зрителей.
«Динамо» примет «Бенфику» 14-го августа, начало встречи – в 22:00.
Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Бенфика».
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