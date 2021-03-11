«Вильярреал» дороже «Динамо» чуть больше, чем в два раза
На матче «Динамо» – «Вильярреал» ожидается до 11 тысяч зрителей
Домашняя встреча киевлян в Лиге Европы состоится уже сегодня
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Фото: пресс-служба Динамо
Сегодня в 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» примет «Вильярреал». Как сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside», на матче ожидается до 11-ти тысяч зрителей.
«Динамо» примет «Вильярреал» сегодня, начало – в 20:00.
Видео трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал».
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