На матче Финляндия – Украина некоторым болельщикам разрешат быть без маски

Все остальные должны строго соблюдать «антиковидные» ограничения

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«Олимпийский стадион» в Хельсинки не будет полностью заполнен на матче отбора на чемпионат мира-2022 Финляндия – Украина. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации страны.

В организации совместно с местными властями установлено ограничение по каждому сектору арены. 10% мест должны будут остаться свободными.

Обязательным будет ношение медицинских масок. Исключение из этого правила составят дети до 12 лет.

Ранее сообщалось, что и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не хотел вызывать Александра Караваева в команду.