Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
На матче «Вильярреал» – «Динамо» будет работать бригада арбитров из Швеции
Ответная игра состоится 18-го марта
16 марта 13:18
Андреас Экберг / Фото: FIFA
Стали известны арбитры на ответную игру между «Вильярреалом» и «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба UEFA.
Главный арбитр матча – Андреас Экберг из Швеции.
Ассистенты арбитра – Мехмет Кулум, Штефан Халльберг (оба из Швеции)
Четвертый арбитр – Мохаммед аль-Хаким (Швеция)
Арбитр VAR – Камфус Йохем, ассистент арбитра VAR - Кевин Блом (оба - Нидерланды).
В первом матче «Вильярреал» победил «Динамо» на выезде (2:0). Матч «Вильярреал» – «Динамо» состоится 18-го марта. Начало – в 22:00.