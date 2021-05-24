На НСК «Олимпийский» состоится Kyiv Football Summit 2021

Ивент пройдет для тех кто работает или хотел бы работать в футбольной сфере

5-6 июня 2021 года в Киеве на «НСК Олимпийский» состоится Первый международный футбольный Саммит, который объединит весь футбольный рынок на одном мероприятии.

Kyiv Football Summit создан для футбольных менеджеров, тренеров, скаутов, аналитиков, агентов, для всех, кто работает, хотел бы работать в футбольной сфере и стремится развиваться и повышать свой профессиональный уровень. По направлениям разделен на блоки: "Менеджмент" и "Тренеры". В каждом блоке всего по 400 мест.

Целью мероприятия является вывести футбольный рынок на новый уровень, как в плане качества тренеров и футболистов, так и всего что связано с маркетингом и менеджментом. Футбол как бизнес.

На данное мероприятие в Киев приедут выступить приглашенные эксперты и тренеры из Германии, Испании, Португалии, Италии, Украины и других стран.

Чему вы научитесь?