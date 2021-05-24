На НСК «Олимпийский» состоится Kyiv Football Summit 2021
5-6 июня 2021 года в Киеве на «НСК Олимпийский» состоится Первый международный футбольный Саммит, который объединит весь футбольный рынок на одном мероприятии.
Kyiv Football Summit создан для футбольных менеджеров, тренеров, скаутов, аналитиков, агентов, для всех, кто работает, хотел бы работать в футбольной сфере и стремится развиваться и повышать свой профессиональный уровень. По направлениям разделен на блоки: "Менеджмент" и "Тренеры". В каждом блоке всего по 400 мест.
Целью мероприятия является вывести футбольный рынок на новый уровень, как в плане качества тренеров и футболистов, так и всего что связано с маркетингом и менеджментом. Футбол как бизнес.
На данное мероприятие в Киев приедут выступить приглашенные эксперты и тренеры из Германии, Испании, Португалии, Италии, Украины и других стран.
Чему вы научитесь?
- ● Получите знания и алгоритмы работ по открытию и продвижению футбольного клуба/ академии/ школы
- ● Научитесь строить эффективную работу вашей футбольной организации
- ● Получите разбор реальных кейсов топовых профессионалов
- ● Узнаете как тренеру улучшить результаты, правильно организовать тренировочный
процесс
- ● Сможете расширить профессиональные связи в среде футбольных клубов и лиг
- ● Получите новые знания и сертификат о прохождении саммита
Представители многих клубов из УПЛ, 1-2 Лиги, любительского чемпионата, детских академий уже с нами.
Не откладывайте принятие решения, а регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке https://kyivfootballsummit.com/, или по телефону: +38 068 142 29 86.
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