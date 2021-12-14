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На одноклубника Яремчука жестоко напали в собственном доме
Преступники душили защитника ремнем
Николас Отаменди / фото - SL Benfica
На защитника лиссабонской «Бенфики» Николаса Отаменди напали в собственном доме, сообщает CNN Portal.
Игрок возвращался с матча против «Фамаликана», после чего четыре злоумышленника ограбили футболиста.
Португалец подвергся жестокому нападению, в процессе которого ему на шею надели ремень и душили, чтобы он подчинялся злоумышленникам.
После того, как нападавшие получили ценные вещи – они скрылись.
Сам игрок в порядке, а возле его дома дежурит охрана. Полиция уже начала расследование.
Напомним, уже стало известно, почему Яремчук пропустил последнюю игру «Бенфики», где его конкурент оформил хет-трик.
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