На одноклубника Яремчука жестоко напали в собственном доме

Преступники душили защитника ремнем

Николас Отаменди / фото - SL Benfica

На защитника лиссабонской «Бенфики» Николаса Отаменди напали в собственном доме, сообщает CNN Portal.

Игрок возвращался с матча против «Фамаликана», после чего четыре злоумышленника ограбили футболиста.

Португалец подвергся жестокому нападению, в процессе которого ему на шею надели ремень и душили, чтобы он подчинялся злоумышленникам.

После того, как нападавшие получили ценные вещи – они скрылись.

Сам игрок в порядке, а возле его дома дежурит охрана. Полиция уже начала расследование.

Напомним, уже стало известно, почему Яремчук пропустил последнюю игру «Бенфики», где его конкурент оформил хет-трик.