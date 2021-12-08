Миколенко: «Газон в Луцке во время матча с «Вересом» был травмоопасным для нас»
На стадионе «Вереса» в Ровно начали устанавливать стулья. Видео
Реконструкция «Авангарда» идет полным ходом
Фото: Youtube
Реконструкция стадиона «Авангард» в Ровно идет полным ходом. На арене начали устанавливать стулья на трибунах.
Отметим, что сдача стадиона в эксплуатацию ожидается в апреле 2022-го года. «Верес» сможет принимать на стадионе свои домашние матчи. Сейчас «Верес» проводит свои домашние матчи в Луцке.
Комментарии 0