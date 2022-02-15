На возвращение Дембеле в состав повлияло подписание Обамеянга

Француз и габонец – хорошо ладят после выступлений в Дортмунде

Усман Дембеле / Фото - Twitter

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не портит атмосферу в коллективе. Об этом сообщает Diario Sport.

Ранее главный тренер Хави заявил, что француз более не будет играть за клуб. Однако футболист был включен в заявку на матч против «Атлетико» (4:2) и сыграл против «Эспаньола» (2:2). Отмечается, что специалист поставил во главу угла спортивные результаты команды.

Конфликт Дембеле с руководством в связи с непродлением контракта не иссяк. Однако футболист продолжает тренироваться. И молча уходит после занятий.

Француз поддерживает хорошие отношения с соотечественниками Клеманом Лангле и Самюэлем Умтити, а также молодыми партнерами. Вингер не влияет на атмосферу в раздевалке негативно. По информации источника, на его отношение к делу повлиял трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга. Они вместе выступали в дортмундской «Боруссии».