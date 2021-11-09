Три игрока сборной Украины тренировались отдельно накануне встречи с Болгарией
На выездном матче Украины с боснийцами не будет гостевого сектора для болельщиков «сине-желтых»
Национальная команда останется без поддержки
09:17
Александр Петраков / фото - УАФ
16 ноября сборная Украины на выезде сыграет ключевой матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.
Игра пройдет на стадионе «Билино Поле» в Зенице. Но как сообщает официальный сайт УАФ, на арене будут отсутствовать гостевые трибуны для украинских фанатов.
Решение было принято местными властями из-за эпидемиологической ситуации в стране из-за роста заболеваемости COVID-19.
Перед этим подопечным Петракова еще предстоит сыграть 11 ноября в контрольном матче с Болгарией на одесском стадионе «Черноморец».
Накануне этой встречи три игрока сборной Украины тренировались отдельно.
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