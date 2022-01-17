«Днепр-1» не рассматривает подписание Коноплянки
На замену Дубинчаку. «Днепр-1» арендовал защитника «Динамо»
Вантух сменил клуб в УПЛ
Фото: ФК Черноморец
Защитник Роман Вантух перешел в «Днепр-1».
Аренда защитника из «Динамо» рассчитана до конца сезона, сообщает сайт клуба. Он должен заменить в команде Владислав Дубинчака.
Первую половину сезона Вантух также провел в аренде в «Черноморце». На его счету 10 матчей и одна голевая передача.
Ранее «Днепр-1» подписал испанского игрока.
Также в планах клуба – подписание лидера «Мариуполя».
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