Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи 1:1 Окончен
22:00 Болонья - Специя 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Леванте 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Челси - Лилль -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Ювентус -:- Запланирован
Футбол (2 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лидс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
14:25
Битвы роботов
14:10
Баскетбол. Суперлига Windrose. Николаев - Будивельник

Начались переговоры о переносе матча Юношеской лиги UEFA «Динамо» – «Спортинг»

Игра должна была состояться в начале марта в Киеве
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:06
Начались переговоры о переносе матча Юношеской лиги UEFA «Динамо» – «Спортинг»

В UEFA начали переговоры с киевским «Динамо» и лиссабонским «Спортингом» о переносе матча Юношеской лиги UEFA из-за угрозы военных действий после того как Россия признала незаконные формирования «ЛНР» и «ДНР», сообщает BBC.

Отметим, что ранее было запланировано, что «Динамо» U-19 2 марта в Киеве сыграет матч 1/8 финала Юношеской лиги UEFA со «Спортингом». На игру уже началась продажа билетов.

Ранее власти Португалии рекомендовали своим гражданам не посещать Украину.

Напомним, ранее украинский футболист Роман Зозуля назвал Владимира Путина реинкарнацией Адольфа Гитлера.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Спортинг (Лиссабон) Динамо Киев UEFA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-хавбек «Днепра»: «Склоняюсь к тому, что золотые медали завоюет «Динамо»
Экс-хавбек «Днепра»: «Склоняюсь к тому, что золотые медали завоюет «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:57
Петраков: «Гармаш форвард? У меня есть нападающие. В «Динамо» это был форс-мажор»
Петраков: «Гармаш форвард? У меня есть нападающие. В «Динамо» это был форс-мажор»
Футбол Сборная Украины
12:39
Организатор финала Лиги чемпионов: «Мы готовим вместе с UEFA финал в плановом режиме»
Организатор финала Лиги чемпионов: «Мы готовим вместе с UEFA финал в плановом режиме»
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:48
В UEFA опровергли планы по переносу финала ЛЧ из Санкт-Петербурга из-за ситуации в Украине
В UEFA опровергли планы по переносу финала ЛЧ из Санкт-Петербурга из-за ситуации в Украине
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:46
«Динамо» внесло в заявку на сезон Дубинчака
«Динамо» внесло в заявку на сезон Дубинчака
Футбол Украинская Премьер-лига
10:59
Известно, где «Динамо» проведет все домашние матчи второй половины сезона в УПЛ
Известно, где «Динамо» проведет все домашние матчи второй половины сезона в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
10:38

Новости: Футбол

Один из матчей УПЛ уже во второй раз перенесен
Один из матчей УПЛ уже во второй раз перенесен
Украинская Премьер-лига
15:10
Начались переговоры о переносе матча Юношеской лиги UEFA «Динамо» – «Спортинг»
Начались переговоры о переносе матча Юношеской лиги UEFA «Динамо» – «Спортинг»
Лига чемпионов UEFA
15:06
Находящийся на просмотре герой матча с «Шахтером» убедил Маркевича
Находящийся на просмотре герой матча с «Шахтером» убедил Маркевича
Украинская Премьер-лига
14:50
Зозуля назвал Владимира Путина «мамкиным историком» и «реинкарнацией Гитлера»
Зозуля назвал Владимира Путина «мамкиным историком» и «реинкарнацией Гитлера»
Украинские легионеры
14:46
Худжамов: «По составу и потенциалу «Полесье» – уже команда УПЛ»
Худжамов: «По составу и потенциалу «Полесье» – уже команда УПЛ»
Первая лига
14:26
Павелко: «С Шотландией будет игра года, может, и десятилетия»
Павелко: «С Шотландией будет игра года, может, и десятилетия»
Сборная Украины
14:01
«Вильярреал» – «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов
Прогноз «Вильярреал» – «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов
Прогнозы
14:00
Кривцов назвал лучшего центрального защитника в истории «Шахтера»
Кривцов назвал лучшего центрального защитника в истории «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
13:59
Хацкевич: «Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригеш, Мбокани, Хачериди и Гармаш»
Хацкевич: «Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригеш, Мбокани, Хачериди и Гармаш»
Украинская Премьер-лига
13:49
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости