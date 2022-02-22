Начались переговоры о переносе матча Юношеской лиги UEFA «Динамо» – «Спортинг»

Игра должна была состояться в начале марта в Киеве

В UEFA начали переговоры с киевским «Динамо» и лиссабонским «Спортингом» о переносе матча Юношеской лиги UEFA из-за угрозы военных действий после того как Россия признала незаконные формирования «ЛНР» и «ДНР», сообщает BBC.

Отметим, что ранее было запланировано, что «Динамо» U-19 2 марта в Киеве сыграет матч 1/8 финала Юношеской лиги UEFA со «Спортингом». На игру уже началась продажа билетов.

Ранее власти Португалии рекомендовали своим гражданам не посещать Украину.

Напомним, ранее украинский футболист Роман Зозуля назвал Владимира Путина реинкарнацией Адольфа Гитлера.