Начало провала или чего-то грандиозного? Первый матч Шевченко с «Дженоа» – и сразу против «Ромы» Моуриньо

Обладатель «Золотого мяча» возвращается в Италию

Превью

Андрей Шевченко / Фото - genoacfc.it

«Когда Шевченко пришел в «Милан», ему дали автомобиль, но сначала не разрешали ездить самому, ведь он не знал дорог. Он выезжал ночами, катался по городу, пытался запомнить путь от отеля к базе.

Как-то утром нападающий решил, что готов сам поехать на тренировку. Там его ждал Резо Чохонелидзе. Шевченко опаздывал. Резо позвонил, чтобы узнать все ли в порядке.

– Все ок. Подъезжаю.

Через час Резо пришлось звонить еще раз, ведь тренировка уже начиналась.

– Да, да. Я же говорил, что уже подъезжаю.

Когда Чохонелидзе уточнил, какие знаки нападающий видит, то в ответ услышал: «Верона, 1 км». Резо дал понять – Шевченко едет не туда и попросил развернуться. Прошло некоторое время, и последовал очередной звонок.

– Здесь большая зеленая стрелка с названием над ней. Каким? Генуя».

Это отрывок из книги Андрея Шевченко, о котором в своем блоге напомнил его однофамилец Юрий Шевченко.

Как видим, судьба уже давно пыталась затащить великого форварда на берег Лигурийского моря. В течение игровой карьеры он играл здесь против своей будущей команды лишь раз, в период своего возвращения в «Милан».

Тогда, в сентябре 2009 года, Карло Анчелотти выпустил Шевченко в старте вместе с Роналдиньо, Кака, Пирло, Мальдини… Но Милито сначала оформил асист, а затем реализовал пенальти. Это был единственный матч украинца против «грифонов» в игровой карьере. И он его проиграл. Сам того не понимая, принес радость своим будущим болельщикам.

Обзор матча «Дженоа» – «Милан»:

Сегодня, 21 ноября, Андрей Шевченко, обладатель «Золотого мяча», победитель Лиги чемпионов, лучший бомбардир в истории сборной Украины проведет свой первый матч в качестве клубного тренера.

Tuttosport

«Дженоа» – «Рома»: Мурашки по коже перед сражением Шевченко – Моуриньо.

Символизм этого поединка зашкаливает. Чего стоит только тот факт, что дебютирует он встречей против своего бывшего наставника. Против Жозе Моуриньо, под руководством которого карьера Шевченко-игрока пошла на спад.

«Я очень уважаю Моуриньо как тренера и как человека, что бы там ни писали. Я мало играл у него в «Челси», потому что был травмирован. Он был честен со мной – играли те, кто был в лучшей форме».

15 голов и 10 ассистов в 53 матчах под руководством Моуриньо в «Челси». Лишь 4 гола в АПЛ. Роман Абрамович настолько хотел подписать его в свою команду, что побил трансферный рекорд английских клубов – выложил за форварда больше 30 миллионов фунтов стерлингов. Он не ожидал, что все завершится провалом.

«Мое первое воспоминание о Шевченко – это то, как я видел его играющим. Когда он выиграл «Золотой мяч», Лигу чемпионов, много других трофеев, когда он творил историю. Сейчас будет его первый опыт в качестве клубного тренера. Он хорошо поработал со сборной Украины, продемонстрировал, что у него есть своя четкая философия. Он спокойный лидер, потому что он спокойный человек. Я хотел бы, чтобы он пережил тот же опыт, что я в своем дебютном матче как тренер: я проиграл, но после этого выиграл много трофеев».

Милое общение между тренерами перед игрой. С Лучано Спалетти Моуриньо тоже обменивался любезностями перед матчем. Но он завершился тем, что рефери удалил обоих тренеров.

Во главе сборной Украины Шевченко дебютировал ничьей – 1:1 с Исландией в Киеве при пустых трибунах. Тогда он играл со схемой 4-4-2. Сейчас в это сложно поверить.

Неудачная квалификация на чемпионат мира-2018, выигранный отбор на Евро-2020, элитный дивизион Лиги наций, ничейная квалификация на ЧМ-2022, удручающая игра, но четвертьфинал ЧЕ – Андрей Николаевич провел вместе со сборной почти пять лет, выиграл 25 из 52 матчей.

Последний из них проиграл – 0:4 от Англии. Его последние воспоминание о Серии А тоже связано с поражением. Оно произошло целых 4572 дня назад. Тогда, в мае 2009 года, Шевченко уступил «Удинезе» 1:2. Необходимо возвращаться на победный путь.

Интересно, что дома он никогда не проигрывал «Роме» в чемпионате – три победы и три ничьи, четыре гола в последних четырех матчах с «джаллоросси». Но это все было в качестве игрока. Сейчас в его карьере открывается новая глава.

Фото - Grazia Neri/ALLSPORT Фото - Grazia Neri/ALLSPORT

И нужно понимать, что для «Дженоа» это намного больше, чем просто смена тренера. Да, «россоблу» идут аккурат возле зоны вылета, у них лишь одна победа в сезоне, которая была добыта еще в третьем туре. Но Давиде Беллардини в очередной раз был уволен клубом из Генуи не столько из-за результатов, сколько из-за глобальных изменений.

«Дженоа» сменил владельцев. И матч против «Ромы» станет первым для 777 Partners в качестве обладателей контрольного пакета.

«Шевченко – это не временное решение. В последующие два или три года, а может даже больше, мы будем стоить красивую историю вокруг инновационного футбола: тренер согласен со стратегией развития».

Это слова Андреса Браскеса, члена холдинга 777 Partners, во время презентации Шевченко. В клубе сменились владельцы, президент, тренер и даже врач. И, что интересно, три последние связаны с Берлускони и Галлиани. Но это уже другая история.

Уже до первого матча во главе команды Шевченко получил достаточно похвалы (посмотрим, как будет после). Его позвали в «Дженоа», не в последнюю очередь, из-за не просто узнаваемого, а громкого имени. Но тренер пытается им не ограничиваться.

Болельщики восприняли это назначение с энтузиазмом. Шевченко попросил о поддержке – фанаты пообещали, что она не запоздает. Посмотрим, насколько наполнится 36-тысячный «Луиджи Феррарис», на который из-за COVID-19 наложено ограничение в 75% от максимальной вместимости.

Итальянская пресса пишет, что Андрей Николаевич буквально живет на базе клуба. Приезжал первым, уезжал последним, проводил там по 10 часов в день. Это не история о звезде, это история о человеке, который действительно хочет дать результат.

«Его назначение – важный сигнал амбиций новых владельцев. С приходом Шевченко, который показывал хорошие результаты с Украиной, мы можем надеяться на нечто большее. Он сказал мне, чтобы я делал то, что умею, помогал нашей молодежи. Как лидер он хочет познакомиться с каждым в команде, с более чем 30 игроками. Это непросто сделать так, чтобы каждый был доволен».

Это слова Горана Пандева. Перед матчем против «Ромы» 38-летний нападающий объявил, что в конце сезона завершит карьеру. И македонец пообещал, что сделает все возможное, чтобы команда осталась в Серии А.

Как сказал Шевченко, сохранить прописку для его команды будет равносильно даже не выигрышу скудетто, а победе в Лиге чемпионов. Уж кто-кто, а он знает, какие это эмоции.

Стартовать придется в крайне неприятной ситуации. В турнирной таблице все не так уж и плохо – конкуренты в борьбе за выживание рядом. Но вот календарь пугает. Как и кадровая ситуация.

Всего в текущем сезоне у «Дженоа» 17 голов. Авторы 14 из них не сыграют против «Ромы». Маттиа Дестро (6 голов), Доменико Кришито (5 голов), Мохамед Фарес (2 гола), Филипе Кайседо (1 гол), Никола Максимович, Маттиа Бани – все они не могут помочь команде Шевченко в этой встрече.

И украинец дал понять – проблему с постоянными травмами нужно решать. И помимо смены врача, клуб должен заняться улучшением качества тренировочных полей.

Симон Бономи, Валерио Фьори, Андрей Шевченко, Андреа Адзалин, Мауро Тасотти и Луиджи Ночентини (слева направо) Симон Бономи, Валерио Фьори, Андрей Шевченко, Андреа Адзалин, Мауро Тасотти и Луиджи Ночентини (слева направо)

«Два главных воина – это время и спокойствие».

Украинец подходит к этой встрече и вообще к работе с «Дженоа» с позиции философа. Ему предстоит сыграть против команды, которая отлично начала сезон со звездным тренером, но которая в последних пяти матчах чемпионата добыла лишь одну победу. И, к тому же, опозорилась с «Буде-Глимтом» в Лиге конференций.

«Рома» – это раненые волки. Причем, не только в переносном смысле. У Моуриньо на этот матч нет ни одного номинального левого защитника. Леонардо Спинаццола травмировался еще на Евро, Матиас Винья и Риккардо Калафиори тоже недоступны.

Помимо этого, придется играть без Криса Смоллинга и сдавших позитивные тесты на коронавирус Гонсало Вильяра и Браяна Кристанте. Последние две потери особо разозлили Моуриньо, ведь произошли они как раз в преддверии возобновления чемпионата:

«Вся та работа, которую мы проделали в течение недели, ее всю можно выбросить в мусорное ведро. Конечно же все меняется, когда ты теряешь такого игрока как Кристанте. У нас много проблем. Нет трех левых защитников. Нужно искать решения. Некоторые игроки могут закрыть эту позицию. Что же, у меня будет хорошая возможность посмотреть, насколько журналисты умные. Только я знаю кто будет играть с «Дженоа». Ваши источники вам ничего не подскажут. Я не говорю, что мы в абсолютной тьме, но сложности есть. Тем более, нам предстоит сыграть против нового тренера, игра которого еще неизвестна. В общем, это будет увлекательный матч. Обе команды будут стремиться победить».

«Дженоа» последний раз обыгрывал «Рому» у себя дома в 2014 году. Это, согласитесь, уже достаточно давно. Свой первый матч во главе «россоблу» Шевченко выиграл – 3:1 против команды Примаверы генуэзцев. Но сейчас настало время взрослого вызова.

«Я улыбаюсь, потому что в Генуе солнечно. Нужно быть оптимистами. Не факт, что против «Ромы» мы увидим мою идею футбола. Я должен адаптироваться под игроков. Будем использовать ту систему, которая более удобна им. Надеюсь, нам поможет энтузиазм болельщиков. Нам нужен 12-й игрок. Уверен, что мы сыграем хорошо».

«Дженоа» – это не та команда, которая должна вылетать из Серии А по итогам текущего сезона. Приход Шевченко, определенно, станет серьезным зарядом мотивации для футболистов. Тем более, они понимают – зимой многое изменится. Если кто-то хочет остаться в этом амбициозном проекте, то нужно впечатлить нового тренера.

Руководство клуба надеется, что он пришел серьезно и надолго. Сегодня мы узнаем каким будет его старт.

Онлайн трансляция матча «Дженоа» – «Рома».