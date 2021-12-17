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Начнем с выездов на Британские острова. Известен календарь сборной Украины в Лиге наций 2022/23

Команда Петракова стартует на турнире 4-го июня
Футбол Лига наций UEFA
13:34
Начнем с выездов на Британские острова. Известен календарь сборной Украины в Лиге наций 2022/23
Фото: УАФ

Стал известен календарь сборной Украины в групповом раунде Лиги наций 2022/23.

4 июня

Ирландия – Украина

7 июня

Шотландия – Украина

11 июня

Украина – Армения

14 июня

Украина – Ирландия

23 сентября

Армения – Украина

26 сентября

Украина – Шотландия

Много британского футбола и армяне, которые не будут безнадежным аутсайдером. Знакомим с соперниками сборной Украины в Лиге наций.

Петр Приходько
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Теги

сборная Шотландии (футбол) сборная Армении (футбол) сборная Ирландии (футбол)

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