Мхитарян: «Мы хорошо знаем возможности сборной Украины, но можем бороться с каждой из команд группы»
Начнем с выездов на Британские острова. Известен календарь сборной Украины в Лиге наций 2022/23
Команда Петракова стартует на турнире 4-го июня
13:34
Фото: УАФ
Стал известен календарь сборной Украины в групповом раунде Лиги наций 2022/23.
4 июня
Ирландия – Украина
7 июня
Шотландия – Украина
11 июня
Украина – Армения
14 июня
Украина – Ирландия
23 сентября
Армения – Украина
26 сентября
Украина – Шотландия
Много британского футбола и армяне, которые не будут безнадежным аутсайдером. Знакомим с соперниками сборной Украины в Лиге наций.
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