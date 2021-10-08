Надавили сверху? Петраков не ответил на вопрос о Малиновском и потряс прессу молчаливостью

Специалист был необычайно лаконичен

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал для пресс-службы УАФ подготовку к матчу отбора на ЧМ-2022 с финнами.

На вас лица нет. Что-то случилось или просто настроены серьезно?

«Нормальное лицо».

Есть какие-то свежие травмы в команде?

«Нет».

Как чувствуете завтрашний матч. Есть ощущение, что нужно обязательно победить?

«Есть такое ощущение».

В последних матчах сборная пропускала в конце матча. Удалось найти причину? Как это не повторить в ближайших матчах?

«Постараемся не повторить больше этих ошибок».

Чувствуется ли в команде давление, которое было на протяжении двух недель?

«Давления уже нет».

Это для вас самое тяжелое испытание за последние годы?

«Испытание очень серьезное».

Насколько хорошо вы знаете финскую команду?

«Хорошо знаю, много посмотрел матчей. Всех знаю. Хорошо подготовился к матчу, завтра увидите».

Вы впервые так кратко отвечаете на пресс-конференции. Или вас заменили, или вы обиделись на прессу после прошлого раза. Что случилось?

«Так будет всегда».

Сегодня играет Украина U-21 против Франции. Будете следить за матчем после тренировки?

«Физически не успею посмотреть».

На вопрос журналистов о Руслане Малиновском специалист ничего не сказал. Вместо него ответил пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский, заявив, что не будет говорить об игроках, которые не в команде.

На предыдущей встрече с прессой наставник наоборот отвечал очень открыто и прокомментировал ситуацию с невызовом хавбека «Аталанты».

Ужа завтра, 9 октября, национальная команда сыграет с Финляндией в рамках отбора ЧМ-2022.

Онлайн трансляция Финляндия – Украина. Начало – в 19:00.