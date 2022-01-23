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Надеин раскрыл трансферную политику «Вереса»

Президент клуба рассказал, на каких игроков ориентируется селекционная служба
Футбол Украинская Премьер-лига
14:09
Надеин раскрыл трансферную политику «Вереса»
Фото - НК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин в интервью пресс-службе клуба прокомментировал подписание защитника Жирайра Маргаряна и хавбека Владислава Крейды. Также глава клуба рассказал о его трансферной политике.

Селекционная служба предложила нам такое усиление. Мы договорились об условиях. Надеемся, что все новички нас усилят.

На наблюдательном совете мы утвердили клубные основы трансферной политики. Полностью их соблюдаем. Стараемся омолодить команду и усилить конкретные звенья.

В Турции тренерский штаб будет пересматривать и других потенциальных новичков. Но сейчас у нас есть полная заявка. Поэтому в случае новых подписей нам придется отдавать кого-нибудь из наших футболистов в аренду в другие клубы.

Ранее раскрыл причины подписания Маргаряна и Крейды главный тренер «Вереса» Юрий Вирт.

Сергей Стаднюк
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