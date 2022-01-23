Надеин раскрыл трансферную политику «Вереса»

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Президент «Вереса» Иван Надеин в интервью пресс-службе клуба прокомментировал подписание защитника Жирайра Маргаряна и хавбека Владислава Крейды. Также глава клуба рассказал о его трансферной политике.

На наблюдательном совете мы утвердили клубные основы трансферной политики. Полностью их соблюдаем. Стараемся омолодить команду и усилить конкретные звенья.

В Турции тренерский штаб будет пересматривать и других потенциальных новичков. Но сейчас у нас есть полная заявка. Поэтому в случае новых подписей нам придется отдавать кого-нибудь из наших футболистов в аренду в другие клубы.