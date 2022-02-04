Надежный прогноз на пятничный матч Лиги 1

«Марсель» на «Велодроме» будет принимать середняка чемпионата Франции

Пятница – не самый хлебный день на футбольные матчи, но мы все же нашли одну встречу, на которую стоит обратить внимание. Речь идет о поединке Лиги 1 «Марсель» – «Анже».

В целом, чемпионат Франции – один из самых непредсказуемых турниров Старого Света, поэтому в матче «Марсель» – «Анже» мы постарались отыскать максимально надежный вариант. Такой, чтобы вам не пришлось смотреть поединок и нервничать.

Провансальцы ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, в то время как их соперник является самым настоящим середняком. «Анже» находится на 12 месте в турнирной таблице и не рискует вылететь, но и за еврокубки вряд ли зацепится.

Хорхе Сампаоли вот уже полгода руководит «Марселем» и все это время команда сильно прогрессирует. Особенно убедительно провансальцы выглядят в защите: за 22 встречи пропустили лишь 18 мячей – первый показатель в Лиге 1 на ряду с ПСЖ и «Ниццей». При этом атака «Марселя» пока, не сказать, что сильно впечатляет – только 31 гол.

«Марселю» вполне под силу не пропустить от «Анже», но и сами они вряд устроят разгром. Поэтому самым надежным вариантом выглядит тотал меньше 2,5 за весьма пристойный коэффициент.

Скорее всего, игра будет идти до первого гола провансальцев, после чего они умело «засушат» поединок. Хорошим вариантом также выглядит ставка на точный счет: победа «Марселя» 1:0, однако это уже слишком рискованно, а весь риск мы испытали на матче Кубка Африканских наций Камерун – Египет.

Забирайте прогноз, но помните, что нужно играть осознанно и ответственно. Ставки – лишь способ развлечения, но красивую жизнь на них не построишь.

Статистика прогнозиста: 28 побед, 3 возврата, 34 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой