Надолго без работы не останется. Шевченко предложили возглавить европейскую сборную

Украинец ранее был одним из кандидатов на место у руля национальной команды Польши

Фото: УАФ

Андрея Шевченко вчера, 15 января, уволили из «Дженоа».



Украинца приглашали в амбициозный проект на перспективу, но времени совсем не дали, уволив через 69 дней после назначения.

Но надолго без работы специалист не останется. Польский футбольный союз вновь проявляет интерес к специалисту, сообщает инсайдер Николо Скира.

Украинца и ранее хотели видеть у руля сборной Польши, но тогда все утыкалось в действующий контракт украинца с «Дженоа». Теперь, когда соглашения не стало, ведутся переговоры о дальнейшем трудоустройстве.

Напомним, что фанаты «Дженоа» очень недовольны уходом Шевченко.