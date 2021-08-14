Нагельсманн: «Без болельщиков на трибунах было бы меньше различных дискуссий»

Фанаты часто создают давление на игроков и рефери

Юлиан Нагельсманн / фото - Goal

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал для Bayern & Germany свой первый официальный матч у руля команды, где мюнхенцы сыграли вничью с менхенгладбагской «Боруссией» (1:1):

«Конечно, никогда нельзя довольствоваться ничейным результатом. В целом, это была довольно зрелищная игра и нам, тренерам, будет что разобрать. У обеих команд были хорошие отрезки. Могу лишь сказать, что «Баварии» следует быть более агрессивной в контр-прессинге. Разумеется, «Бавария» хотела победить, но, в конце концов, нам немного не хватило, что можно связать с физическим состоянием игроков. Спорные моменты с неназначенными пенальти в ворота «Баварии»? Думаю, что когда у нас есть VAR, то всё становится более справедливым. Болельщики шумят и усиливают субъективные ощущения. Думаю, что без них в таких матчах было бы меньше различных дискуссий».

Ранее Нагельсманн уже заявлял, что старт чемпионата будет для команды непростым, так как игрокам еще предстоит привыкнуть к идеям нового тренера.

34-летний специалист возглавил команду этим летом, заменив на тренерском мостике Ханса-Дитера Флика, который ушел тренировать сборную Германии.

Напомним, вместе с «Баварией» тренируется их экс-игрок – легендарный Франк Рибери.