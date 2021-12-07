Нагельсманн: «Хоть мы уже гарантировали себе первое место, но против «Барселоны» сыграем лучшим составом»

«Бавария» не выйдет на матч с каталонцами «спустя рукава»

Юлиан Нагельсманн / Фото: Getty Images

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о грядущем матче с «Барселоной» в 6-м туре Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.

«Мы рады, что сыграем этот матч, уже гарантировав себе первое место. Но это все равно важный матч.

Лига чемпионов – это всегда что-то особенное. И мы хотим быть справедливыми по отношению к остальным командам в группе. Мы сыграем лучшим составом из возможных.

Хави и его команда провели не так много тренировок вместе. Теперь они обороняются выше, чем раньше. Их контрпрессинг стал более активным. Это оставляет пространство за спинами, потому что сложно всегда перекрывать все зоны.

У «Барсы» до сих пор игроки мирового уровня в составе. Таблица давит на них, они должны побеждать и отдадут ради этого все силы. Дело не в том, чтобы выбить их из турнира, мы хотим заработать три очка. Я считаю, что они претендуют на титул».

Матч «Бавария – «Барселона» состоится 8-го декабря, начало – в 22:00.

Онлайн трансляция матча «Бавария» – «Барселона».