Шацких: «Интересно, прибавила бы «Бавария», если бы «Динамо» сравняло счет?»
Нагельсманн: «Левандовски должен был выиграть «Золотой мяч». Сейчас ему немного неприятно»
Тренер оценил состояние своего форварда
17:46
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил состояние нападающего Роберта Левандовски, который занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
«Сейчас он не выглядит раздраженным. Но он заслужил выиграть «Золотой мяч», так что ему, наверное, немного неприятно.
Теперь нужно думать о будущем, думаю, Роберт все еще может выиграть награду в ближайшие несколько лет. Возможно, он разочарован, но ему нужно почерпнуть из этого новую энергию».
Месси существенно опередил в голосовании поляка.
Сам аргентинец признался, что считает Роберта лучшим в прошлом году.
Комментарии 0