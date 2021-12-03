Нагельсманн: «Левандовски должен был выиграть «Золотой мяч». Сейчас ему немного неприятно»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил состояние нападающего Роберта Левандовски, который занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».

Теперь нужно думать о будущем, думаю, Роберт все еще может выиграть награду в ближайшие несколько лет. Возможно, он разочарован, но ему нужно почерпнуть из этого новую энергию».