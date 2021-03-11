«Ливерпуль» уверенно обыграл «Лейпциг» и во втором матче, выйдя в 1/4 финала
Нагельсманн: «Мы сыграли недостаточно хорошо»
«Лейпциг» проиграл «Ливерпулю» и во второй игре
Фото: UEFA
Главный тренер «Лейпцига» Юллиан Нагельсманн остался разочарованным поражением команды от «Ливерпуля» (0:2). Слова тренера приводит сайт UEFA.
«Мы сыграли недостаточно хорошо, как, впрочем, и по сумме двух матчей. Не хватало завершающего удара. Не вышло сыграть так же эмоционально, как это удавалось недавно в чемпионате и Кубке. Может, мы немного перегорели. Второй тайм получился лучше, но мы создали недостаточно моментов.
Мои футболисты – такие же люди, как и все. Сегодня они не показали оптимальный уровень, поэтому мы проиграли. Но не будем зацикливаться, надо двигаться дальше. Погрустить немного можно, но 20 часов спустя нужно будет отбросить эти мысли и сосредоточиться на чемпионате и Кубке».
Первый матч «Лейпциг» также проиграл (0:2).
Комментарии 0