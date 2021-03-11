Нагельсманн: «Мы сыграли недостаточно хорошо»

Главный тренер «Лейпцига» Юллиан Нагельсманн остался разочарованным поражением команды от «Ливерпуля» (0:2). Слова тренера приводит сайт UEFA.

Мои футболисты – такие же люди, как и все. Сегодня они не показали оптимальный уровень, поэтому мы проиграли. Но не будем зацикливаться, надо двигаться дальше. Погрустить немного можно, но 20 часов спустя нужно будет отбросить эти мысли и сосредоточиться на чемпионате и Кубке».