Нагельсманн: «Не дали спокойно вздохнуть сопернику с таким громким именем»

Юлиан Нагельсманн / Фото - ФК Бавария

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался относительно второго разгрома «Барселоны» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой на DAZN.

Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть. Если бы мы совместными усилиями поднажали, то смогли бы забить больше трех мячей.