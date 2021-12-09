Хави: «Лига Европы – это наша реальность»
Нагельсманн: «Не дали спокойно вздохнуть сопернику с таким громким именем»
Тренер «Баварии» – о втором разгроме «Барселоны» со счетом 3:0 в группе ЛЧ
09:36
Юлиан Нагельсманн / Фото - ФК Бавария
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался относительно второго разгрома «Барселоны» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой на DAZN.
Важно, что мы сегодня сыграли на ноль. Если на групповом этапе у тебя всего три пропущенных мяча при 22 забитых, это хороший показатель.
Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть. Если бы мы совместными усилиями поднажали, то смогли бы забить больше трех мячей.
Ранее мнением по поводу игры поделился наставник «Барселоны» Хави.
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