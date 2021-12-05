«Боруссия» – «Бавария»: необычный прогноз на матч
Нагельсманн – о победе над «Боруссией»: «Заслуженный результат для «Баварии»
Главный тренер мюнхенцев – о матче 14-го тура Бундеслиги
08:51
Юлиан Нагельсманн / фото - Getty Images
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча 14-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:2).
«Начало матча было не лучшим, но потом мы прибавили и сыграли очень здорово, создав множество моментов. Мы должны были вести с большим отрывом уже к перерыву.
15-20 минут после паузы были не очень хороши, но в итоге мы добились заслуженной победы. Пенальти, на мой взгляд, бесспорный».
Напомним, «Боруссия» ведет переговоры с Холандом о новом контракте.
Комментарии 0