Нагельсманн – о жеребьевке 1/8 ЛЧ: «Отвратительный соперник»

Мюнхенцы сыграют с темной лошадкой турнира

Юлиан Нагельсманн / фото - Marca

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал для клубной пресс-службы скандальную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов:

«От ошибок не застрахован никто, главное, что была проведена повторная жеребьевка и справедливость восторжествовала. О «Зальцбурге» могу сказать одно: это отвратительный соперник. Это молодая и «жадная» команда, не признающая авторитетов и играющая в атакующий футбол. Нам придется попотеть».

Изначально, мюнхенцы получили в соперники «Атлетико», а австрийцы – «Ливерпуль», но после повторной жеребьевки ситуация изменилась. Лишь «Челси» сохранил своего соперника.

Нагельсманн имеет хорошее представление о «Зальцбурге», ведь ранее специалист работал в системе «РБ», но у руля другой команды проекта – «Лейпцига».

Напомним, Нагельсманн объяснил, почему отказал «Реалу» в 2018 году.