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Нагельсманн – об интересе к защитнику «Челси»: «Подождем, когда истечет срок его контракта»

«Бавария» заинтересована в Рюдигере
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:44
Нагельсманн – об интересе к защитнику «Челси»: «Подождем, когда истечет срок его контракта»
Антонио Рюдигер / Фото: Eurosport

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о возможном приобретении защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Слова специалиста приводит Kicker.

«Он сильно прибавил. Томас Тухель очень хорошо с ним поработал. Он сидел в запасе, а сейчас является одним из ключевых защитников «Челси».

Я не говорил с Хасаном Салихамиджичем на эту тему. Даже если бы говорил, то не сказал бы вам об этом.

Я тоже прочитал об этом в медиа. Подождем, когда истечет срок его контракта, тогда и посмотрим, остались ли у меня деньги в кошельке».


Напомним, Рюдигер с «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Петр Приходько
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Антонио Рюдигер Челси

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