«Челси» планирует продлить контракт с тремя лидерами
Нагельсманн – об интересе к защитнику «Челси»: «Подождем, когда истечет срок его контракта»
«Бавария» заинтересована в Рюдигере
16:44
Антонио Рюдигер / Фото: Eurosport
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о возможном приобретении защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Слова специалиста приводит Kicker.
«Он сильно прибавил. Томас Тухель очень хорошо с ним поработал. Он сидел в запасе, а сейчас является одним из ключевых защитников «Челси».
Я не говорил с Хасаном Салихамиджичем на эту тему. Даже если бы говорил, то не сказал бы вам об этом.
Я тоже прочитал об этом в медиа. Подождем, когда истечет срок его контракта, тогда и посмотрим, остались ли у меня деньги в кошельке».
Напомним, Рюдигер с «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ.
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