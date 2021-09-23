Нагельсманн – об интересе к защитнику «Челси»: «Подождем, когда истечет срок его контракта»

Антонио Рюдигер / Фото: Eurosport

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о возможном приобретении защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Слова специалиста приводит Kicker.

Я не говорил с Хасаном Салихамиджичем на эту тему. Даже если бы говорил, то не сказал бы вам об этом.

Я тоже прочитал об этом в медиа. Подождем, когда истечет срок его контракта, тогда и посмотрим, остались ли у меня деньги в кошельке».