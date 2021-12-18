Нагельсманн – о жеребьевке 1/8 ЛЧ: «Отвратительный соперник»
Нагельсманн подвел итоги первого круга Бундеслиги для «Баварии»
Мюнхенский коллектив лидирует в чемпионате
09:50
Юлиан Нагельсманн / Фото: Bild
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:0) в матче чемпионата Германии, а также подвел итоги первого круга для своей команды. Слова специалиста приводит пресс-служба мюнхенцев.
«Ощущения прекрасные. Я очень доволен итогами первого круга. Нам противостоял соперник, играющий компактно и очень организованно. После того, как мы открыли счет, нам повезло в двух эпизодах, когда они могли забить. Но в целом мы здорово контролировали игру. Мы оказывали сильное давление, особенно во втором тайме, и не позволяли сопернику вести контратакующую игру. Это впечатляло. В итоге мы заслужили победу и забили красивые голы»
Напомним, в матче с «Вольфсбургом» форвард «Баварии» Роберт Левандовски побил выдающийся рекорд Герда Мюллера.
Комментарии 0