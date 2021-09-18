Нагельсманн после 7:0 с «Бохумом» рассказал о проблемах команды на старте матча

Юлиан Нагельсманн / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал для клубной пресс-службы уничтожение «Бохума» (7:0) в матче пятого тура Бундеслиги:

После этого мы справлялись очень хорошо. При игре с мячом у нас было хорошее построение. Мы часто хорошо передвигали мяч и создали много шансов.

Во втором тайме нашей целью было не пропустить, продемонстрировать необходимую жадность к сухим матчам. В целом, это была очень хорошая игра. Мы рады результату».