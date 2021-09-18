Еще одна неприличная победа. «Бавария» разучилась выигрывать не разгромно, а Левандовски установил рекорд
Нагельсманн после 7:0 с «Бохумом» рассказал о проблемах команды на старте матча
Мюнхенцы уничтожили новичка лиги
18 сентября 22:25
Юлиан Нагельсманн / фото - beIN SPORTS
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал для клубной пресс-службы уничтожение «Бохума» (7:0) в матче пятого тура Бундеслиги:
«Я рад и результату, и тому, как мы играли. В первые 10 минут нам нужно было преодолеть некоторые проблемы.
После этого мы справлялись очень хорошо. При игре с мячом у нас было хорошее построение. Мы часто хорошо передвигали мяч и создали много шансов.
Во втором тайме нашей целью было не пропустить, продемонстрировать необходимую жадность к сухим матчам. В целом, это была очень хорошая игра. Мы рады результату».
Для мюнхенцев это уже пятая разгромная победа подряд. Раньше от подопечных Нагельсманна пострадали «Барселона» (3:0), «Лепциг» (5:1), «Герта» (5:0) и Бремер (12:0).
Еще одна неприличная победа. «Бавария» разучилась выигрывать не разгромно, а Левандовски установил рекорд.
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